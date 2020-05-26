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4:07   26 Мая 2020
Общество

Беглов считает, что Петербург еще не готов к снятию ограничений из-за COVID19

Беглов считает, что Петербург еще не готов к снятию ограничений из-за COVID19

Эпидемиологическая обстановка не позволяет снимать ограничения, введенные в Петербурге из-за распространения коронавируса. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Петербург, по словам градоначальника, вышел на высокий уровень тестирования на наличие COVID-19. В настоящее время здесь проводятся почти 240 тестов на 100 тысяч населения. Действующий норматив, как отметил Беглов в эфире телеканала "Санкт-Петербург", в четыре раза меньше.

Число новых случаев COVID-19 на прошлой неделе уменьшилось на 7%. Общей картины это не меняет. В городе пока заболевают больше людей, чем выздоравливают, подчеркнул Беглов.

Губернатор заявил, что "режим готовности" в Петербурге сохраняется. Требования использования средств защиты и социального дистанцирования остаются, передают "Невские новости".

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Автор: Яна Либерман
#петербург #беглов #коронавирус

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