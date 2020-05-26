Совершеннолетние москвичи смогут "заменить" паспорт на смартфон в ходе эксперимента

Эксперимент по "замене" бумажного паспорта на цифровое приложение в смартфоне начнется этим летом в российской столице. Участвовать в нем смогут совершеннолетние граждане с московской пропиской.

Пилотный проект, получивший название "Мобильный идентификатор", официально стартует 1 июля. Активировать специальное приложение для получения ряда государственных и муниципальных услуг москвичи смогут с 1 декабря 2020 года. Информацией об этом поделился ТАСС.

Для доступа к приложению москвичам придется предоставить биометрические данные с помощью криптокабин, расположенных в пилотных МФЦ. Срок действия активации "Мобильного идентификатора" будет соответствовать сроку действия бумажного паспорта.

При утрате смартфона приложение будет заблокировано. То же самое произойдет, если участник эксперимента решит сменить мобильное устройство.