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3:10   26 Мая 2020
Общество

Совершеннолетние москвичи смогут "заменить" паспорт на смартфон в ходе эксперимента

Совершеннолетние москвичи смогут "заменить" паспорт на смартфон в ходе эксперимента

Эксперимент по "замене" бумажного паспорта на цифровое приложение в смартфоне начнется этим летом в российской столице. Участвовать в нем смогут совершеннолетние граждане с московской пропиской.

Пилотный проект, получивший название "Мобильный идентификатор", официально стартует 1 июля. Активировать специальное приложение для получения ряда государственных и муниципальных услуг москвичи смогут с 1 декабря 2020 года. Информацией об этом поделился ТАСС.

Для доступа к приложению москвичам придется предоставить биометрические данные с помощью криптокабин, расположенных в пилотных МФЦ. Срок действия активации "Мобильного идентификатора" будет соответствовать сроку действия бумажного паспорта.

При утрате смартфона приложение будет заблокировано. То же самое произойдет, если участник эксперимента решит сменить мобильное устройство.

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Автор: Юлия Яковлева
#паспорт #госуслуги

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