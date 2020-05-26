Московские власти оценили число неработающих из-за коронавируса людей

Пандемия коронавируса приостановила работу многих предприятий, в связи с чем люди временно лишились своих рабочих мест. В Москве число оставшихся без работы составляет около миллиона людей, заявил заммэра столицы Владимир Ефимов.

Таким образом, на сегодняшний день в Москве не работает 15% городской экономики, что составляет около миллиона человек, передает ТАСС.

Владимир Ефимов ранее заявил, что экономические потери от коронавируса столичные власти смогут оценить только в июле.

С начала пандемии на территории Москвы были приняты три пакета мер по оказанию поддержки бизнеса. Заммэра по экономической политике добавил, что говорить об открытии ресторанов можно будет после возобновления работы сферы услуг и непродовольственных магазинов. Кроме того, этот вопрос будет обсуждаться со специалистами Роспотребнадзора.