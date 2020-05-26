Турция терпит многомиллионные потери из-за боевых провалов террористов ПНС Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) за три дня уничтожила 13 турецких беспилотников Bayraktar TB-2, стоимость одного из которых составляет около пяти млн долларов. Анкара поставляет дроны боевикам Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

ПНС Ливии использовало турецкие беспилотники для совершения вооруженных провокаций. Однако, несмотря на турецкое вооружение, ПНС Ливии терпит боевые потери в столкновениях с ЛНА. Только за последние 72 часа ливийские солдаты сбили 13 турецких беспилотников на общую сумму около 60–65 миллионов долларов, а также достигли значительных сдвигов в военном направлении.

Турецкие беспилотники были сбиты не только вблизи Триполи, но также на западном и восточном фронтах. Один из последних дронов был уничтожен в районе Бани Валид.

В настоящее время ЛНА занимается построением в Ливии гражданского государства. Во многих ливийских регионах стартовали работы по полному восстановлению независимости, передает Федеральное агентство новостей.