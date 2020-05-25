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23:58   25 Мая 2020
Общество

Московские специалисты сообщили о смерти 76 пациентов с диагностированым COVID-19

Московские специалисты сообщили о смерти 76 пациентов с диагностированым COVID-19

Медики столицы зафиксировали 76 случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Информацию передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Специалисты подтвердили у всех скончавшихся москвичей пневмонию. Кроме того, ранее тест на COVID-19 показал положительный результат у этих пациентов. Общее число жертв за все время пандемии в Москве достигло 2110 человек. Недавно московская мэрия сообщила о дальнейшем снятии ограничительных мер, которые были введены на фоне пандемии коронавируса. По словам мэра столицы Сергея Собянина, ситуация с COVID-19 в Москве продолжает улучшаться.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #жертвы #коронавирус

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