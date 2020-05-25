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23:36   25 Мая 2020
Общество

Жители Чечни потребовали извинений от "Новой газеты" за недостоверную статью

Жители Чечни потребовали извинений от "Новой газеты" за недостоверную статью

Чеченцы обратились к редакции "Новой газеты" и ее главреду Дмитрию Муратову с требованием удалить и опровергнуть недостоверную статью. Речь идет о материале "Наш папа в плену", который вышел 6 мая под авторством Екатерины Сокирянской.

Авторами письма стали 1,6 тыс. чеченцев, все из которых являются родственниками или знакомыми бывших членов НВФ. В статье "Новой" говорится, что чеченские власти якобы плохо к ним относятся, однако сами чеченцы уверены, что журналисты вводят своих читателей в заблуждение.

"Только журналист, абсолютно не разбирающийся в чеченской реальности либо сознательно обманывающий своих читателей, может утверждать, что тут плохое отношение к родственникам боевиков", — говорится в письме.

Полный текст открытого письма был опубликован порталом "Грозный Информ". Жители республики требуют, чтобы "Новая газета" принесла извинения за клевету в адрес чеченского народа.

Пользователи соцсетей активно обсуждают слухи о возможном увольнении Дмитрия Муратова с поста главреда "Новой газеты". Причиной этого стал конфликт, возникший между Муратовым и сотрудниками редакции. Предполагается, что Муратов публикует заказные статьи ради собственной финансовой выгоды.

Федеральное агентство новостей выяснило ценник на статьи в "самом независимом издании" России. За два миллиона рублей Муратов готов забыть о журналистской этике и принципах.

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Автор: Яна Либерман
#чечня #новая газета #муратов

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