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22:29   25 Мая 2020
Общество

Пользователи Сети призывают снять Муратова с поста главреда "Новой газеты"

Пользователи Сети призывают снять Муратова с поста главреда "Новой газеты"

Должность главного редактора "Новой газеты" может оказаться под угрозой для Дмитрия Муратова. Сотрудники издания выступили против Муратова, а пользователи соцсетей призвали назначить нового человека на его место.

Дмитрия Муратова уличили в публикации заказных статей, информация в которых часто была далека от действительности, о чем сообщили сразу несколько сетевых изданий. Еще одной причиной недовольства главредом "Новой" оказался "слив" журналистки Елены Милашиной, которая известна своими спорными статьями о Чечне. Кроме того, Муратов активно публиковал вбросы о коронавирусе на личных аккаунтах авторов, а не в статьях издания.

Слухи о смене главного редактора "Новой газеты" быстро распространились в социальных сетях. Пользователи Сети считают, что изданию давно пора сделать кадровые изменения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Известно, что семья Дмитрия Муратова является собственником недвижимости на сумму около 350 миллионов рублей, а дети главного редактора "Новой" получают образование в элитных зарубежных и московских вузах. Предполагается, что основной доход Муратов получает от публикации заказных материалов. Также на протяжении нескольких месяцев "Новая газета" собирает донаты от своих читателей. 

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Автор: Василий Пименов
#сми #новая газета #муратов

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