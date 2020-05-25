Правительство Москвы рассматривает возможность продления режима самоизоляции

Возможность продления режима самоизоляции еще на две недели рассматривают власти Москвы, окончательное решение еще не принято.

Сейчас в мэрии продолжается обсуждение темы продления режима ограничения. Скорее всего, информация станет известной уже на этой неделе. Предположительно, самоизоляцию в столице могут продлить до 15 июня, сообщает издание NEWS.ru.

Правительство Москвы будет и дальше поэтапно смягчать ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и сервисы каршеринга возобновили работу в столице 25 мая.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал россиянам провести летний отдых внутри страны и не выезжать за рубеж в целях безопасности, ведь пандемия COVID-19 еще не закончилась. Глава кабмина напомнил, что коронавирус пришел в Россию из-за границы.