Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Правительство Москвы рассматривает возможность продления режима самоизоляции

Правительство Москвы рассматривает возможность продления режима самоизоляции

 Члены СФ и депутаты ГД предложили обрабатывать маски и перчатки ионным облучением

Члены СФ и депутаты ГД предложили обрабатывать маски и перчатки ионным облучением
Террористы ИГ подорвали бронеавтомобили сил ЛНА

Террористы ИГ подорвали бронеавтомобили сил ЛНА

 Движение "За жизнь!" предложило ввести ежемесячные выплаты беременным женщинам

Движение "За жизнь!" предложило ввести ежемесячные выплаты беременным женщинам
Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

 Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp

Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp
Правительство Москвы рассматривает возможность продления режима самоизоляции

Правительство Москвы рассматривает возможность продления режима самоизоляции

 Члены СФ и депутаты ГД предложили обрабатывать маски и перчатки ионным облучением

Члены СФ и депутаты ГД предложили обрабатывать маски и перчатки ионным облучением
Террористы ИГ подорвали бронеавтомобили сил ЛНА

Террористы ИГ подорвали бронеавтомобили сил ЛНА

 Движение "За жизнь!" предложило ввести ежемесячные выплаты беременным женщинам

Движение "За жизнь!" предложило ввести ежемесячные выплаты беременным женщинам
Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

 Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp

Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp
21:36   25 Мая 2020
Общество

Правительство Москвы рассматривает возможность продления режима самоизоляции

Правительство Москвы рассматривает возможность продления режима самоизоляции

Возможность продления режима самоизоляции еще на две недели рассматривают власти Москвы, окончательное решение еще не принято.

Сейчас в мэрии продолжается обсуждение темы продления режима ограничения. Скорее всего, информация станет известной уже на этой неделе. Предположительно, самоизоляцию в столице могут продлить до 15 июня, сообщает издание NEWS.ru.

Правительство Москвы будет и дальше поэтапно смягчать ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и сервисы каршеринга возобновили работу в столице 25 мая.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал россиянам провести летний отдых внутри страны и не выезжать за рубеж в целях безопасности, ведь пандемия COVID-19 еще не закончилась. Глава кабмина напомнил, что коронавирус пришел в Россию из-за границы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#продление #режим #самоизоляция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...