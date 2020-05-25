Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Правительство Москвы рассматривает возможность продления режима самоизоляции

Правительство Москвы рассматривает возможность продления режима самоизоляции

 Члены СФ и депутаты ГД предложили обрабатывать маски и перчатки ионным облучением

Члены СФ и депутаты ГД предложили обрабатывать маски и перчатки ионным облучением
Террористы ИГ подорвали бронеавтомобили сил ЛНА

Террористы ИГ подорвали бронеавтомобили сил ЛНА

 Движение "За жизнь!" предложило ввести ежемесячные выплаты беременным женщинам

Движение "За жизнь!" предложило ввести ежемесячные выплаты беременным женщинам
Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

 Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp

Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp
Правительство Москвы рассматривает возможность продления режима самоизоляции

Правительство Москвы рассматривает возможность продления режима самоизоляции

 Члены СФ и депутаты ГД предложили обрабатывать маски и перчатки ионным облучением

Члены СФ и депутаты ГД предложили обрабатывать маски и перчатки ионным облучением
Террористы ИГ подорвали бронеавтомобили сил ЛНА

Террористы ИГ подорвали бронеавтомобили сил ЛНА

 Движение "За жизнь!" предложило ввести ежемесячные выплаты беременным женщинам

Движение "За жизнь!" предложило ввести ежемесячные выплаты беременным женщинам
Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

 Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp

Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp
21:13   25 Мая 2020
Общество

Члены СФ и депутаты ГД предложили обрабатывать маски и перчатки ионным облучением

Члены СФ и депутаты ГД предложили обрабатывать маски и перчатки ионным облучением

Работу над законопроектами по обработке масок и перчаток ионизирующим излучением начали члены Совфеда и депутаты Госдумы. Детали сообщил замглавы комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Эта методика применяется в большинстве стран мира, заявил Митин в беседе с изданием "Парламентская газета". В российском законодательстве о ней сообщается, именно из-за этого комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию начал разработать законопроект.

В настоящее время идет обсуждение о внесении поправок, распространяющих технологию на медицинскую область. На территории Российской Федерации есть завод, который занимается обработкой с помощью ионизирующего излучения. Он расположен в Калужской области. Там облучают средства индивидуальной защиты. 

Во многих субъектах РФ действует масочный режим. Например, в Санкт-Петербурге и Москве он продлен до 31 мая. Маски и перчатки можно купить в метро, где установлены специализированные автоматы. Граждане могут приобрести каждый предмет отдельно либо купить комплект.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#маски

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...