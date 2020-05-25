Члены СФ и депутаты ГД предложили обрабатывать маски и перчатки ионным облучением

Работу над законопроектами по обработке масок и перчаток ионизирующим излучением начали члены Совфеда и депутаты Госдумы. Детали сообщил замглавы комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Эта методика применяется в большинстве стран мира, заявил Митин в беседе с изданием "Парламентская газета". В российском законодательстве о ней сообщается, именно из-за этого комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию начал разработать законопроект.

В настоящее время идет обсуждение о внесении поправок, распространяющих технологию на медицинскую область. На территории Российской Федерации есть завод, который занимается обработкой с помощью ионизирующего излучения. Он расположен в Калужской области. Там облучают средства индивидуальной защиты.

Во многих субъектах РФ действует масочный режим. Например, в Санкт-Петербурге и Москве он продлен до 31 мая. Маски и перчатки можно купить в метро, где установлены специализированные автоматы. Граждане могут приобрести каждый предмет отдельно либо купить комплект.