Участники запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" открыто поддержали так называемое Правительство национального согласия, атаковав позиции Ливийской национальной армии (ЛНА).

Джихадисты опубликовали в издании Amaq сообщение, где рассказывают о подрыве бронеавтомобилей Ливийской национальной армии в городе Тарагин, передает в понедельник, 25 мая, Федеральное агентство новостей.

Другим примером сотрудничества "правительства" ООН с террористами служит группировка "Абу Салим". Во время правления последнего легитимного лидера Ливии Муаммара Каддафи главарь банды Абдулгани "Ганива" аль-Кикли был осужден на 14 лет за организацию наркокартеля.

Имя аль-Кикли числится в списке особо военных преступников ООН. По данным Совета Безопасности ООН, в составе "Абу Салима" числятся выходцы из ИГ, а также запрещенной в РФ "Аль-Каиды". Участники банды насилуют и бьют женщин плетьми, обливают заключенных кислотой при допросе, а также грабят и убивают гражданское население.