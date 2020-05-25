Федоров: поправки в Конституцию укрепят суверенитет России

Россиянам предстоит сделать выбор относительно поправок в Конституцию. Новая редакция предложена президентом еще в начале года, но дата всеобщего голосования по ее судьбе пока не определена. Планы изменил коронавирус.

Предположительно, предстоящим летом населению РФ продолжено будет сделать выбор по поправкам в Конституцию. День голосования, от которого зависит судьба новой редакции главного документа страны, пока не определен. Предыдущую дату, 22 апреля, президент Владимир Путин перенес на неопределенный срок из-за риска распространения коронавируса. По некоторым данным голосование, в котором сможет принять участие любой желающий, пройдет летом.

Относительно сути и пользы для общества предлагаемых поправок в Конституцию в интервью Федеральному агентству новостей высказался депутат Госдумы РФ Евгений Федоров. По его мнению, в том случае, если население поддержит принятие новой редакции главного документа, в России начнется процесс укрепления национального суверенитета.

"Владимир Путин, который получил миллионы обращений граждан, прямо объяснил россиянам 15 января о движении в сторону восстановления суверенитета путем конституционной реформы. Он впервые попросил граждан поменять свое решение 93 года в части конституции с точки зрения фактора внешнего управления" — пояснил Федоров.

Для принятия новой редакции Конституции необходимо, чтобы поправки поддержало более 50 процентов голосовавших.