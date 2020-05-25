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20:29   25 Мая 2020
Армия

Террористы ПНС выдумали иностранных ЧВК в Ливии, пытаясь оправдать сирийских джихадистов

Террористы ПНС выдумали иностранных ЧВК в Ливии, пытаясь оправдать сирийских джихадистов

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которые оккупировали Триполи, регулярно вбрасывают фэйки о присутствии в стране иностранцев, в том числе о российской ЧВК "Вагнера".

Таким образом террористы пытаются оправдать в североафриканской стране присутствие сирийских радикалов, которые воюют на их стороне, пишет Федеральное агентство новостей. Ряд международных экспертов подчеркивал, что преступное ПНС ни разу не предоставило доказательства своих обвинений.

Стоит отметить, что один из первых вбросов о присутствии в Ливии ЧВК "Вагнера" был организован после переговоров глав РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана на предмет урегулирования ливийского кризиса. Вторая волна фейков началась после того как представители Ливийской национальной армии обнародовали неопровержимые доказательства о присутствии вмешательства Анкары во внутренние дела североафриканской страны.

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Автор: Илья Романович
#ливия #чвк вагнера #пнс

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