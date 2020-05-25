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20:26   25 Мая 2020
Происшествия

Видео с растоптавшим венки воинам ВОВ вандалом заинтересовало полицию в Подмосковье

Видео с растоптавшим венки воинам ВОВ вандалом заинтересовало полицию в Подмосковье

Мужчина пришел к памятнику воинам в Московской области, но не для того, чтобы почтить их память, а чтобы потоптаться по цветам и разбросать повсюду венки.

В Сеть попало видео, на котором мужчина оскверняет памятник воинам Великой Отечественной войны. В ролике можно разглядеть как злоумышленник подошел к мемориалу и начал топтать оставшиеся там после 9 мая цветы. Этого ему показалось недостаточно и он принялся ломать и разбрасывать венки, которые там находились. После содеянного мужчина спокойно ушел с места преступления.

По данным, события происходили в городском округе Черноголовка. Личность вандала устанавливают. После проверки будет принято процессуальное решение.

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Автор: Ирина Большунова
#подмосковье #вандал

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