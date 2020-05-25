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19:36   25 Мая 2020
Экономика

Движение "За жизнь!" предложило ввести ежемесячные выплаты беременным женщинам

Движение "За жизнь!" предложило ввести ежемесячные выплаты беременным женщинам

Ежемесячные выплаты беременным женщинам позволят снизить экономическую нагрузку на семьи, что особенно важно в период мировой рецессии. Представители движения "За жизнь!" направили свою инициативу премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Представители общественного движения предлагают ежемесячно перечислять беременным женщинам выплаты не ниже прожиточного минимума, поддерживая их в период общемировой нестабильности. Именно финансовый вопрос часто играет решающую роль для семьи, которая задумывается о рождении ребенка. 

Пандемия COVID-19 и сопутствующие экономические вызовы умножают страхи за будущее, отметил координатор движения "За Жизнь!" Сергей Чесноков, его слова передает NEWS.ru. В этих условиях каждая беременность может стать кризисной, и поддержка государства позволяет помочь не только финансово, но и психологически.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #поддержка #выплаты #материнство

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