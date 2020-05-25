Движение "За жизнь!" предложило ввести ежемесячные выплаты беременным женщинам

Ежемесячные выплаты беременным женщинам позволят снизить экономическую нагрузку на семьи, что особенно важно в период мировой рецессии. Представители движения "За жизнь!" направили свою инициативу премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Представители общественного движения предлагают ежемесячно перечислять беременным женщинам выплаты не ниже прожиточного минимума, поддерживая их в период общемировой нестабильности. Именно финансовый вопрос часто играет решающую роль для семьи, которая задумывается о рождении ребенка.

Пандемия COVID-19 и сопутствующие экономические вызовы умножают страхи за будущее, отметил координатор движения "За Жизнь!" Сергей Чесноков, его слова передает NEWS.ru. В этих условиях каждая беременность может стать кризисной, и поддержка государства позволяет помочь не только финансово, но и психологически.