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19:24   25 Мая 2020
Ближнее зарубежье

Рар рассказал об отсутствии «военного инстинкта» у Польши и Прибалтики

Рар рассказал об отсутствии «военного инстинкта» у Польши и Прибалтики

Немецкий политолог Александр Рар в интервью информационному изданию «Украина.ру» высказался о геополитической ситуации в мире, а также рассказал о сложных стратегических решениях некоторых стран Европы, которые могут привести к серьезным последствиям. Эксперт заметил, что определенные страны ЕС поддаются на политические уловки США, из-за чего сильно рискуют своей безопасностью. Они поддакивают американской политике, променивая свой нейтралитет.

По словам Рара речь идет о таких странах, как Польша, Латвия, Эстония и Литва, власти которых готовы на все для того, чтобы поддерживать мифическое политическое сотрудничество с США. По словам политолога, у данных государств полностью отсутствует «военный инстинкт» и они готовы пожертвовать своей безопасностью по указке Вашингтона. Прежде всего, это проявляется в желании Прибалтики и Польши разместить у себя американское ядерное вооружение для сдерживания России, став так называемыми квазиядерными державами.

Рар уверен, что подобная политика «фронтовых государств» не доведет эти страны до добра, а в случае возникновения военного конфликта они будут уничтожены первыми. Польше и прибалтийским странам необходимо взять пример с других европейских государств, как Австрия, Швеция и Финляндия, которые еще во время холодной войны выбрали нейтральный статус.

Политолог заметил, что Польше и Прибалтике необходимо организовать переговоры с Россией и подтвердить свой нейтралитет, перестав поддакивать политике Вашингтона.

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Автор: Олег Королев
#сша #политика #прибалтика #рар

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