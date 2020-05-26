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12:37   26 Мая 2020
Россия

Москвичи оголяются и грабят, а нужно бегать на месте

Москвичи оголяются и грабят, а нужно бегать на месте

 

Длительная самоизоляция помогла снизить темпы распространения коронавирусной инфекции, но повлияла на психологическое состояние россиян. Некоторые воспользовались вынужденным отпуском с пользой для себя и близких. Другие встретили послабление ограничительных мер с неврозами, депрессией и даже нервными срывами.

Об этом свидетельствуют многочисленные новости о «странном» поведении людей. Так, 23 мая на столичной платформе «Кунцево» очевидцы заметили обнаженного мужчину, который залез под поезд, после чего облил краской рабочего и спрятался от полиции в цистерне с водой. Дебоширом оказался 31-летний москвич, имя которого пока не называют.

Другой житель столицы в этот же день захватил отделение «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве. Он требовал, чтобы певица Ольга Бузова рассказала ему некую «правду», размышлял с заложником на философские темы и угрожал взорвать бомбу. При этом взрывных устройств у захватчика не было. Заложник делился с подписчиками разговором с 34-летним уроженцем Нижневартовска в прямом эфире.

После захвативший банк Алексей Барышников признался, что был не в себе. А его родственники, друзья и коллеги характеризовали правонарушителя как доброго, спокойного и рассудительного парня.

Подобные «коронавспышки» психических отклонений у соотечественников предвидел руководитель исследовательских групп «Конструирование будущего» Сергей Переслегин.

«Нас ждет рекордное количество распадов семей, депрессий, самоубийств. Соответственно, увеличится социальная напряженность. Я не ожидаю бунтов, но предполагаю эпидемию неврозов. Дальше невроз в подобной ситуации легко переходит в психоз, а психоз — в манию», — говорил он в интервью изданию «БИЗНЕС Online».

Психотерапевт Лев Щеглов отмечает, что ограничения привычных условий жизни неизбежно отражаются на психологическом состоянии. Для людей с неустойчивой психикой серьезные перемены зачастую оборачиваются срывами.

«Реагируют с помощью невротических реакций от паники до отрицания самого существования вируса. Исходя из этого, при таких крайних раскачках эмоционального отношения у некоторых людей, безусловно, меняется и поведение», — комментирует последние новости эксперт.

Психологи объяснили, почему москвичи раздеваются на улицах и пытаются грабить банки

Чтобы сохранить психологическое здоровье во время длительного «заточения» в стенах собственного дома психиатр и психотерапевт Борис Городков рекомендует физическую активность. Хорошо помогает беговая дорожка, но можно обойтись и без нее: бегать на месте и приседать. Упражнения, по словам врача, в таких обстоятельствах могут спасти от неожиданных проявлений подсознательного.

«Нахождение в непривычной ситуации, когда слишком мало активности, приводит к тому, что какие-то очаги, которые скрыты в нашем мозге в подсознательном, бессознательном активируются, потому что больше ничего нет, что поверх ходит», — объясняет странное поведение москвичей Городков.

Примечательно, что героями новостей становятся преимущественно мужчины. Эксперт напомнил, что мужчины склонны бурно выражать свои чувства и чаще впадают в ярость. По мнению врача, психическая усталость женщин может выражаться через слезы.

Психологи объяснили, почему москвичи раздеваются на улицах и пытаются грабить банки

Описанные выше события произошли в столице на следующий день после новолуния, что дало повод пофантазировать любителям эзотерики. Многие считают, что от фазы космического спутника Земли зависит поведение людей. Астролог Павел Глоба с такой точкой зрения согласен и обращает внимание, что мужчины в новолуние психически напряжены, агрессивны, нервны и малокоммуникабельны. При этом прогнозы, касающиеся вируса, телеведущий дает неутешительные.

«С точки зрения анализа космических циклов то, что происходит сейчас, не является пандемией. С реальной, схожей на «испанку», ситуацией пандемии, как я уже говорил, мы столкнемся через пару лет, вот тогда нам очень пригодятся приобретенные знания и навыки, — предупреждает Глоба. — Тогда почти все люди, живущие на Земле, могут оказаться в группе риска».

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Автор: Алиса Денисова
#карантин #пандемия #самоизоляция #коронавирус #нервные срывы

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