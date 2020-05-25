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19:01   25 Мая 2020
Происшествия

Липецкие власти объяснили слова губернатора Артамонова об изменении статистики по COVID-19

Липецкие власти объяснили слова губернатора Артамонова об изменении статистики по COVID-19

Широкий резонанс получила в Сети аудиозапись голоса похожего на голос главы Липецкой области Игоря Артамонова, в которой сообщалось о необходимости менять данные статистики по COVID-19 в регионе, чтобы о нем "не подумали плохо".

Чиновники администрации Липецкой области нашли объяснение заявлению губернатора Игоря Артамонова о том, что в регионе нужно менять статистику по коронавирусу. Соответствующая аудиозапись была слита в Сеть.

На ней человек с голосом, похожим на голос Артамонова, заявлял, что данные нужно менять, чтобы "не подставить регион". Заявление это вызвало в Сети заметный отклик и осуждение.

Чиновники же заявили: слова Артамонова не имеют никакого отношения к статистики по распространению коронавируса. Они относятся к данным по тестированию на его наличие. Губернатор говорит по телефону о необходимости уравнять официальные данные с данными по лаборатории.

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Автор: Юлия Яковлева
#губернатор #запись #статистика #артамонов #липецкая область #коронавирус

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