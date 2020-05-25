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18:55   25 Мая 2020
Общество

Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала проведения ЕГЭ

Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала проведения ЕГЭ

Сдача Единого государственного экзамена начнется 3 июля с литературы и географии, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Глава ведомства также назвал сроки проведения ЕГЭ для второй волны поступающих. Для этой категории выпускников заключительные испытания пройдут в августе: экзамены состоятся 3, 5, 7 и 8 числа, сообщил глава Минпросвещения РФ. 

Накануне сообщалось о переносе ЕГЭ из-за эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусной инфекцией. Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там в назначенный срок размещаются все решения правительства, направленные на скорейшую победу над пандемией.

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Автор: Руслан Неглинный
#егэ #минпросвещения #коронавирус

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