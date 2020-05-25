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ФАН заметил одобрение "Новой газетой" действий террористов, захвативших россиян в Ливии

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18:52   25 Мая 2020
Политика

ФАН заметил одобрение "Новой газетой" действий террористов, захвативших россиян в Ливии

ФАН заметил одобрение "Новой газетой" действий террористов, захвативших россиян в Ливии

Оппозиционное издание "Новая газета" оправдывает терроризм и стремится дискредитировать борьбу России с вооруженными группировками. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. 

Недавно корреспондент "Новой" Ирек Муртазин опубликовал статью "Российские хунгузы". В ней журналист поставил под сомнение идею спасения плененных в Ливии россиян — социолога аксима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. 

По данным ФАН, в статье автор признает, что россияне находятся в плену военизированной группировки под названием RADA, однако этот факт никак не беспокоит оппозиционное издание. "Новая газета" по традиции предпочитает поддерживать террористов, а не российских граждан.

Автор статьи призывает договариваться с боевиками RADA, с издевкой отзываясь о заявлении главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, который призвал возбудить уголовное дела против террористов, которые схватили россиян. 

Муртазин также ставит под сомнение возможность проведения военной операции по спасению Шугалея и Суэйфана из рук ливийских террористов, держащих россиян в неофициальной тюрьме "Митига", где процветает насилие и убивают заключенных.

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Автор: Руслан Неглинный
#ливия #новая газета #Шугалей

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