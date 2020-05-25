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18:48   25 Мая 2020
Происшествия

ФАН: Волков стал козлом отпущения, вынужденным оправдываться за "шутников" на 9 Мая

ФАН: Волков стал козлом отпущения, вынужденным оправдываться за "шутников" на 9 Мая

Блогер Навальный держится в стороне и не хочет брать на себя ответственность за выходку сторонников во время празднования 9 Мая. При этом он делает "козлом отпущения" по этому вопросу главу своих штабов Леонида Волкова.

Четверо молодых людей решили подшутить и выложили на сайт Бессмертного полка фотографии нацистов Гитлера, Гиммлера и Геббельса на праздник 9 Мая. Спустя пять дней СК РФ возбудило против них уголовное дело, и в содеянном фигуранты сознались. Некоторое время спустя было установлено, что все они имеют отношение к структурам основателя ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального, сообщает Федеральное агентство новостей.

Леонид Волков — единственный из сторонников Навального, который пытался оправдаться за то, что некорректно высказался в адрес злоумышленников и выступил на их стороне. Во время стрима, который Волков проводил 17 мая, он прокомментировал сложившуюся ситуацию и заверил, что молодые люди просто "прикалывались". Они наверняка устали от "мрачного официоза", которым полон, по мнению Волкова, праздник Великой Победы.

Некоторое время спустя в гостях на стриме у главного редактора Znak Дмитрия Козелева Волков рассказал, что, называя злоумышленников "приколистами", он не пытался выступить на их стороне, а, напротив, пытался сказать — они делают недопустимые вещи.

Представители так называемой оппозиции сделали своеобразной традицией выступления с критикой 9 Мая. При этом они понимают, что часть аудитории не одобрит такое поведение. В результате от Навального и его команды "отвалится" часть его поддержки и спонсоров.

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Автор: Ирина Большунова
#навальный #волков #бессмертный полк

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