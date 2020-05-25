Попова заявила, что россияне будут вынуждены носить маски еще месяц или два

Россиянам придется жить в масочном режиме еще месяц или два, а также соблюдать ряд других требований по дезинфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова отметила, что жителям страны необходимо привыкнуть к новой реальности, так как коронавирус пока "не собирается уходить", пишет РБК.

Она призвала россиян научиться жить таким образом, чтобы качество жизни не снижалось в условиях пандемии COVID-19.

Попова добавила, что за последнее время, темпы распространения инфекции удалось взять под контроль. По ее словам, коэффициент заболеваемости снизился по всей России. У 23 регионов уже появилась возможность приступить к первому этапу смягчения ограничительных мер, введенных из-за пандемии.