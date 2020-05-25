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18:32   25 Мая 2020
Общество

Названы факторы низкой смертности среди пациентов с COVID-19 в ЯНАО

Названы факторы низкой смертности среди пациентов с COVID-19 в ЯНАО

Ямало-Ненецкий автономный округ демонстрирует крайне низкие показатели смертности среди пациентов с COVID-19, причиной этого является сразу несколько факторов.

В этом регионе в три раза ниже смертность, чем в других субъектах РФ. В ЯНАО находятся более 900 коек, которые оборудованы 506 аппаратами подачи кислорода и 118 ИВЛ. Ямал находится на первом месте по количеству исследований на коронавирусную инфекцию. Это помогло обнаружить 70% пациентов, у которых не было симптомов. Благодаря всем факторам власти снизили темпы распространения COVID-19, сообщает телеканал "360". 

Тесты на коронавирусную инфекцию в регионе делают 14 лабораторий, большая часть из которых работает в медицинских учреждениях. По последней информации, в регионе было взято около 86 тысяч проб. Ограничительные меры, которые ввели власти ЯНАО, также помогают сдержать распространение COVID-19.

На коронавирусную инфекцию в субъекте РФ протестировали 15% населения. Медицинские работники обследовали каждого седьмого жителя ЯНАО. Всего в регионе проведено более 93 тыс. тестов. Подробная и достоверная информация о коронавирусной инфекции в Российской Федерации представлена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Яна Либерман
#янао #смертность #коронавирус

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