Осташко призвал создать "информационный СМЕРШ" для зачистки инфопространства

Россия должна сформировать "информационный СМЕРШ" (смерть шпионам), который будет заниматься противодействием вбросам со стороны западных спецслужб. Об этом сообщил главред Politrussia Руслан Осташко.

По словам журналиста, если человек работает в компании Microsoft и критикует Билла Гейтса, то долго на своей должности такой работник не продержится. По такому принципу действуют телеведущие Владимир Соловьев и его коллега Дмитрий Киселев. Они не критикуют президента РФ, поскольку он руководитель государства, которое выплачивает журналистам зарплату. Это вопрос корпоративной этики.

Осташко подчеркнул, что западные спецслужбы пытаются дестабилизировать обстановку в РФ и откатить государство в состояние 90-х годов. Чтобы обезопасить себя от негативного влияния Запада, необходимо сформировать "информационный СМЕРШ", который будет специализироваться на зачистке медиапространства.

Подробнее — в материале РИА ФАН.