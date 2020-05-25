В «Сильной России» назвали оправданным снижение возраста начисления надбавки к пенсии

Депутаты от ЛДПР внесли в ГД законопроект о снижении до 75 лет возраста для начисления надбавки к пенсии, но чаще всего подобные инициативы так и не становятся законами. Таким мнением с «Политикой сегодня» поделилась эксперт движения «Сильная Россия», руководитель центра правовой поддержки Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Залюбовская.

Согласно данным Минздрава, в 2019 году средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума и составила 73,4 года. При этом с продолжительностью жизни растет и заболеваемость пожилого населения. Таким образом, снижение «возрастного» порога на получение надбавки к пенсии с 80 до 75 лет вполне оправдано, считает кандидат юридических наук.

Залюбовская отметила, что в данном случае речь идет не обо всем размере трудовой пенсии, а только лишь о надбавке, которая предусмотрена законом. Сейчас российские пенсионеры получают «удвоенную» фиксированную часть пенсии по достижении 80 лет, но процент таких граждан не велик.

«Чаще всего подобные законопроекты так и не становятся законами, поскольку их реализация, как правило, сопряжена с несением дополнительных расходов, не предусмотренных ни плановым бюджетом, ни возможностями Пенсионного Фонда», — поделилась Залюбовская.

Кабмин идею снизить возраст выплат надбавок к пенсии не поддержал, следует из документа, который разместили в базе данных Госдумы. Согласно отзыву правительства, предлагаемые изменения приведут к дополнительным расходам, а авторы инициативы достаточно не аргументировали такую необходимость.

Также, если внести предлагаемые изменения, тогда нужно установить аналогичные условия для иных мер социальной поддержки, например, компенсационные выплаты лицам, которые ухаживают за нетрудоспособными гражданами, достигшими возраста 75 лет.