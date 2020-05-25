Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала проведения ЕГЭ

Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала проведения ЕГЭ

 В «Сильной России» назвали оправданным снижение возраста начисления надбавки к пенсии

В «Сильной России» назвали оправданным снижение возраста начисления надбавки к пенсии
ФАН заметил одобрение "Новой газетой" действий террористов, захвативших россиян в Ливии

ФАН заметил одобрение "Новой газетой" действий террористов, захвативших россиян в Ливии

 Попова заявила, что россияне будут вынуждены носить маски еще месяц или два

Попова заявила, что россияне будут вынуждены носить маски еще месяц или два
Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

 Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp

Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp
Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала проведения ЕГЭ

Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала проведения ЕГЭ

 В «Сильной России» назвали оправданным снижение возраста начисления надбавки к пенсии

В «Сильной России» назвали оправданным снижение возраста начисления надбавки к пенсии
ФАН заметил одобрение "Новой газетой" действий террористов, захвативших россиян в Ливии

ФАН заметил одобрение "Новой газетой" действий террористов, захвативших россиян в Ливии

 Попова заявила, что россияне будут вынуждены носить маски еще месяц или два

Попова заявила, что россияне будут вынуждены носить маски еще месяц или два
Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

 Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp

Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp
18:35   25 Мая 2020
Россия

В «Сильной России» назвали оправданным снижение возраста начисления надбавки к пенсии

В «Сильной России» назвали оправданным снижение возраста начисления надбавки к пенсии

Депутаты от ЛДПР внесли в ГД законопроект о снижении до 75 лет возраста для начисления надбавки к пенсии, но чаще всего подобные инициативы так и не становятся законами. Таким мнением с «Политикой сегодня» поделилась эксперт движения «Сильная Россия», руководитель центра правовой поддержки Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Залюбовская.

Согласно данным Минздрава, в 2019 году средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума и составила 73,4 года. При этом с продолжительностью жизни растет и заболеваемость пожилого населения. Таким образом, снижение «возрастного» порога на получение надбавки к пенсии с 80 до 75 лет вполне оправдано, считает кандидат юридических наук.

Залюбовская отметила, что в данном случае речь идет не обо всем размере трудовой пенсии, а только лишь о надбавке, которая предусмотрена законом. Сейчас российские пенсионеры получают «удвоенную» фиксированную часть пенсии по достижении 80 лет, но процент таких граждан не велик.

«Чаще всего подобные законопроекты так и не становятся законами, поскольку их реализация, как правило, сопряжена с несением дополнительных расходов, не предусмотренных ни плановым бюджетом, ни возможностями Пенсионного Фонда», — поделилась Залюбовская.

Кабмин идею снизить возраст выплат надбавок к пенсии не поддержал, следует из документа, который разместили в базе данных Госдумы. Согласно отзыву правительства, предлагаемые изменения приведут к дополнительным расходам, а авторы инициативы достаточно не аргументировали такую необходимость.

Также, если внести предлагаемые изменения, тогда нужно установить аналогичные условия для иных мер социальной поддержки, например, компенсационные выплаты лицам, которые ухаживают за нетрудоспособными гражданами, достигшими возраста 75 лет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Андрей Рыдаль
#пенсии #минздрав #надбавки #пфр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...