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18:01   25 Мая 2020
Общество

Мезюхо назвал наказание за фейки о пандемии эффективной и своевременной мерой

Мезюхо назвал наказание за фейки о пандемии эффективной и своевременной мерой

Российские суды на минувшей неделе определили сразу несколько наказаний за распространение фейков о коронавирусе. Политолог Иван Мезюхо считает, что власти поступают правильно.

Эксперт напоминает, что соцсети являются такой же публичной площадкой, как и СМИ, поэтому люди должны думать, прежде писать, а если человек специально занимается распространением фейков, то его нужно наказать.

Политолог Иван Мезюхо в интервью Nation News рассказал, что политика штрафов приведет к уменьшению количества распространяющих дезинформацию о коронавирусной инфекции. По его мнению, на этом вопросе пытаются спекулировать профессиональные провокаторы и несознательные граждане.

Политолог отмечает, благодаря информационной кампании властей РФ по коронавирусу , пространства для паникеров с каждым днем становится меньше. Однако ситуацией с COVID-19 могут воспользоваться так называемые "недруги России".

"Кто-нибудь из-за рубежа попытается дезинформировать в соцсетях для того, чтобы оказать влияние на процессы, которые происходят в РФ. Поэтому наша власть, принимая законодательные акты, предусматривающие ответственность за распространение фейков, поступает правильно", — отметил собеседник издания.

Резюмируя, Мезюхо отметил, что информационная безопасность в регионах России по большей степени зависит от эффективности работы полиции, следственного комитета, прокуратуры и управления Роскомнадзора.

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Автор: Ирина Большунова
#штраф #наказание #фейк #власти рф #коронавирус

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