Цеков: Трамп продолжает инфовойну против России заявлениями об антипатии Путина

Симпатии российского лидера Владимира Путина известны только ему, отметил сенатор Сергей Цеков, оценивая заявление главы США Дональда Трампа об антипатии президента РФ.

Трамп заявил, что Путин не желает, чтобы он шел на второй президентский срок и одержал победу на выборах. Одновременно с этим в интервью он выразил уверенность, что российский лидер ему симпатизирует. Хозяин Белого дома считает, что "никто не был таким жестким по отношению к России", как он.

Глава РФ предпочитает держать мнение о коллегах при себе, Трамп же подобными заявлениями лишь "набивает себе цену". Такие высказывания вполне можно расценивать как часть информационной войны против России, отметил Цеков в интервью iReactor.

Единственные симпатии, которые действительно повлияют на исход президентской гонки в Соединенных Штатах, принадлежат самим американцам. Заявил сенатор, согласившись с ранее высказанным мнением Путина.

"Крымчане, россияне в целом имеют определенные симпатии и антипатии к кандидатам в президенты Штатов, но это дело самих граждан США, кого выбирать", — заключил он.

Выборы главы США запланированы на 3 ноября этого года. Главным конкурентом Трампа эксперты называют бывшего вице-президента страны Джо Байдена.