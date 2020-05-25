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17:45   25 Мая 2020
Общество

Власти Москвы продолжат поэтапное смягчение ограничений из-за COVID-19

Власти Москвы продолжат поэтапное смягчение ограничений из-за COVID-19

Московская мэрия в ближайшее время планирует дальнейшее поэтапное снятие ограничительных мер, которые были введены в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, ситуация с COVID-19 в столице продолжает улучшаться. Однако пока Собянин рассказал об отмене лишь одного из ограничений. Так, с 26 мая волонтерам разрешат посещать приюты для животных. Однако для этого им все равно придется оформлять ID-волонтера.

Собянин 21 мая объявил о первом этапе смягчения ограничений в столице, в рамках которого возобновят работу часть МФЦ, а также службы каршеринга.

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов ранее рассказал, что следующий этап снятия ограничений предусматривает открытие магазинов непродовольственных товаров, а также предприятий сферы бытовых услуг.

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Автор: Илья Романович
#москва #собянин #карантин #коронавирус

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