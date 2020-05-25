Навка рассказала о самочувствии выписанного из больницы Пескова

Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка сообщила, что он был выписан из больницы и сейчас находится дома на самоизоляции.

Навка рассказала изданию Daily Storm, что они с мужем чувствуют себя хорошо и будут сидеть на карантине еще неделю.

О заражении представителя Владимира Путина стало известно 12 мая. Дмитрий Песков вместе с супругой легли на лечение в одну из московских больниц, чтобы обезопасить от передачи инфекции других членов семьи. Татьяна Навка вылечилась раньше мужа, 21 мая.

Описывая течение заболевания, Песков отметил, что не испытывал никаких симптомов инфекции в первые дни, а затем у него поднялась температура. При этом пресс-секретарь в течение долгого времени до заражения не контактировал с президентом, его обязанности выполняли заместитель и управление.