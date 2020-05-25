Ряд российских изданий могут претендовать на денежный грант Госдепартамента США за материал о "дезинформации РФ в сфере здравоохранения".

Некоторый СМИ отметились публикацией множества фейков о санитарно-эпидемиологической ситуации. Вбросы направлены на дискредитацию правительства, пишет Федеральное агентство новостей.

Госдепартамент США накануне объявил конкурс на лучший материал о "российской дезинформации, связанной со здравоохранением", что объясняет цель журналистов, делающих вбросы на тему COVID-19 в РФ.

Лидером в этой гонке явно значится российское интернет-издание "МБХ медиа" олигарха Михаила Ходорковского, заявлявшее о "критической" эпидемической ситуации на территории России, за что автор соответствующего материала был вызван на допрос.

"Новая газета" Дмитрия Муратова также неоднократно пользовалась темой COVID-19 для распространения недостоверной информации. Следом идет радиостанция "Эхо Москвы", "Радио свободы", "Альянс врачей" и многие другие.