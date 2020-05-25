Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала проведения ЕГЭ

Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала проведения ЕГЭ

 В «Сильной России» назвали оправданным снижение возраста начисления надбавки к пенсии

В «Сильной России» назвали оправданным снижение возраста начисления надбавки к пенсии
ФАН заметил одобрение "Новой газетой" действий террористов, захвативших россиян в Ливии

ФАН заметил одобрение "Новой газетой" действий террористов, захвативших россиян в Ливии

 Попова заявила, что россияне будут вынуждены носить маски еще месяц или два

Попова заявила, что россияне будут вынуждены носить маски еще месяц или два
Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

 Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp

Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp
Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала проведения ЕГЭ

Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала проведения ЕГЭ

 В «Сильной России» назвали оправданным снижение возраста начисления надбавки к пенсии

В «Сильной России» назвали оправданным снижение возраста начисления надбавки к пенсии
ФАН заметил одобрение "Новой газетой" действий террористов, захвативших россиян в Ливии

ФАН заметил одобрение "Новой газетой" действий террористов, захвативших россиян в Ливии

 Попова заявила, что россияне будут вынуждены носить маски еще месяц или два

Попова заявила, что россияне будут вынуждены носить маски еще месяц или два
Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

 Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp

Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp
17:38   25 Мая 2020
Политика

ФАН: СМИ тиражируют фейки по заказу США

ФАН: СМИ тиражируют фейки по заказу США

Ряд российских изданий могут претендовать на денежный грант Госдепартамента США за материал о "дезинформации РФ в сфере здравоохранения".

Некоторый СМИ отметились публикацией множества фейков о санитарно-эпидемиологической ситуации. Вбросы направлены на дискредитацию правительства, пишет Федеральное агентство новостей.

Госдепартамент США накануне объявил конкурс на лучший материал о "российской дезинформации, связанной со здравоохранением", что объясняет цель журналистов, делающих вбросы на тему COVID-19 в РФ.

Лидером в этой гонке явно значится российское интернет-издание "МБХ медиа" олигарха Михаила Ходорковского, заявлявшее о "критической" эпидемической ситуации на территории России, за что автор соответствующего материала был вызван на допрос.

"Новая газета" Дмитрия Муратова также неоднократно пользовалась темой COVID-19 для распространения недостоверной информации. Следом идет радиостанция "Эхо Москвы", "Радио свободы", "Альянс врачей" и многие другие.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#сша #фейки #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...