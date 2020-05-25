Вишневский на «Эхе» поддержал фейк «Медиазоны» о смертности среди медиков

Петербургский депутат Борис Вишневский считает, что в вопросе формирования статистики смертности среди медиков стоит доверять не официальным данным, а необоснованным выводам издания «Медиазона». При этом парламентарий заявляет, что выступает против распространения слухов, но в основе его выводов лежат фейковые публикации некоторых СМИ.

В эфире программы «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании города Борис Вишневский высказался относительно распространяемой в медиапространстве информации об уровне смертности среди российских медиков. Отвечая на соответствующий вопрос ведущей, депутат заявил, что на сегодняшней день не располагает официальными данными на этот счет, однако готов доверять «статистике», опубликованной «Медиазоной».

Не слухами едиными

Радиоведущая заявила, что, по данным Роспотребнадзора, смертность среди медицинских работников не выросла, однако издание утверждает, что этот показатель в стране является «самым высоким» по сравнению с другими государствами. Вишневский подчеркнул, что в данном случае «склонен больше доверять» именно «Медиазоне», так как представители петербургских властей якобы «почти каждый день» получают сообщения о погибших медиках в городе.

«Я прекрасно понимаю, что более высокая смертность по сравнению с другими странами связана с одним простым обстоятельством – с категорической нехваткой средств индивидуальной защиты. Сейчас, надеюсь, ситуация стала получше. То, что сами медики оказались недостаточно защищенными у нас, по сравнению с другими странами, скажем, европейскими, это наверно и вызывает более высокий процент летальных исходов», — заявил депутат.

При этом Вишневский признался, что пока не получил ответ на запрос в Комитет по здравоохранению о реальной ситуации с количеством заболевших и погибших медицинских работников, но это не помешало ему, не дождавшись официальных данных, сделать выводы на основе публикаций «Медиазоны». Он также добавил, что считает необходимым обнародовать информацию комитета, «чтобы мы не слухами питались».

Таким образом, не дождавшись подтверждений или опровержений публикации «Медиазоны», Борис Вишневский, вероятно из-за соответствия данных издания его политической позиции, подогрел панические настроения в обществе.

Удобная «правда»

Стоит отметить, что на YouTube-канале Илиаса Меркури вышел видеоролик, авторы которого подробно разобрали статью «Медиазоны» и в нескольких четких тезисах объяснили несостоятельность доводов, приведенных в материале издания о статистике смертности среди медиков в России.

В частности, авторы статьи утверждают, что, согласно данным «Списка памяти» на 19 мая, подтверждается гибель от коронавируса 186 медицинских работников, однако по факту со ссылками на источники в этих списках указаны лишь 97 фамилий. Кроме того, ссылки на фамилии погибших медработников из Санкт-Петербурга ведут в личный альбом пользователя соцсети «ВКонтакте» Веры Соколинской, которая, судя по информации на странице, к медицине не имеет никакого отношения.

«Медиазона» приводит в материале исключительно непротиворечащие «исследованию» данные, указывая только те страны, на фоне которых статистика в России якобы не выглядит достоверной. Но в некоторых государствах, таких как Белоруссия, Украина и Латвия, показатель смертности среди медработников гораздо ниже.

Именно по этой причине авторы материала решили не упоминать эти государства. А те страны, которые попали в список редакции, были включены в него на совершенно разных основаниях, без учета общего количества медицинских работников и с использованием данных о числе заболевших и умерших, между которыми нет никакой корреляции.

Команда в сборе

Примечательно, что новую «теорию заговора» по версии «Медиазоны» активно поддерживает и продвигает глава признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный. Однако, судя по публикациям блогера, он готов продвигать любые, даже не совпадающие между собой данные.

Так, после хвалебного отзыва о статье издания Навальный поделился со своими подписчиками в сети микроблогов Twitter статистикой «Альянса врачей», согласно которой количество погибших в России медработников в период пандемии составило 160 человек, а не более 180, как утверждает «Медиазона».

Помимо этого, фейковый материал «Медиазоны» поспешили распространить и другие лояльные либеральной оппозиции СМИ, в числе которых «Эхо Москвы», «Медуза» и даже «Открытые медиа» олигарха Михаила Ходорковского, известного своей активной антироссийской позицией.

К ним присоединился и Борис Вишневский, предлагая общественности довериться результатам «исследования» «Медиазоны».