Чебыкин назвал популизмом действия Вишневского в пандемию коронавируса

Администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не обеспечила больницы средствами индивидуальной защиты, считает депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

По мнению депутата Законодательного Собрания Петербурга Константина Чебыкина, гневные нападки на Беглова — это не более, чем популизм, передает в понедельник Nation News.

Беглов, в отличие от Вишневского, честно служит городу, несмотря на сложное время из-за пандемии коронавируса. Бывает непросто и бывают ошибки, но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, напомнил Чебыкин.

Депутат петербургского ЗакСа также рассказал, что Вишневский выступал против согласования с ЗакСом каждого вице-губернатора. В какой-то момент Вишневского спросили, не хочет ли он стать вице-губернатором, на что он ответил: "Нет, никогда".

Партия "Яблоко" состоит из двух человек, а фактически из одного Вишневского. У фракции отсутствует стабильность и дисциплина. Нападки Вишневского на Беглова — это очередной популизм, заключил собеседник интернет-издания.