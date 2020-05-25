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18:26   25 Мая 2020
Россия

Карелия готова принять туристов в масках и обещает свежий воздух

Карелия готова принять туристов в масках и обещает свежий воздух

Карелия постепенно выходит из ограничений по туризму, рассказали «Политике Сегодня» в правительстве республики. С 1 июня туристическая инфраструктура может возобновить работу, но без шведского стола и прогулок по кафе.

Туристическая сфера республики сосредоточена на поэтапном выходе из карантина и планирует восстанавливаться с начала июня. Но многое зависит от рекомендаций Роспотребнадзора и Ростуризма. Уже сейчас в Карелии разрешена работа туристических объектов на открытом воздухе для групп не более 10 человек. Но только при соблюдении социальной дистанции и в масках.

Принимать постояльцев на срок меньше месяца смогут турбазы, размещающие приезжающих в отдельно стоящих коттеджах или гостевых домах. Владельцам туристических объектов предписано отказаться от шведского стола и организовать доставку завтраков в номера. Допускается питание на открытом воздухе — например, на терассе. А обслуживающий персонал должен быть обеспечен масками, перчатками и антисептиками.

«Покидать территорию туркомплексов гости могут только для посещения объектов туристического показа на открытом воздухе», — сообщили в пресс-службе местного правительства.

Карелия ждет туристов в масках, не рассчитывающих на шведский стол

Большинство предприятий в республике уже возобновили работу, но развлекательные заведения, кафе и общественный транспорт еще закрыты. С 12 мая можно гулять возле дома, в парках и скверах. С 26 мая открылась торговля, включая торговые центры. Планируется постепенное открытие дежурных групп в детских садах. С июня в карельских лесах начнется охотничий сезон.

Будут ли в Карелии полностью снимать ограничения с 1 июня — неизвестно. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране и в республике, заверили в правительстве.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #карелия #туризм #новости #общество #коронавирус

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