"Новая газета" показала безразличие к судьбе похищенных террористами ПНС Ливии россиян

Журналисты "Новой газеты" продемонстрировали циничное отношение к своим согражданам, похищенным и убитым террористическим Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, пишут СМИ.

Либеральное издание опубликовало статью, в которой утверждается, что боевиками ПНС Ливии был обнаружен погибший мужчина славянской наружности, которого террористы причислили к ЧВК "Вагнера", передает ФАН . Однако даже автор "Новой" Ирек Муртазин усомнился в "доказательствах", предоставленных радикалами из группировки RADA, опубликовавшими фото- и видеоматериалы. В частности, боевики "обнаружили" у погибшего десятирублевую купюру, которая даже в России имеет ограниченное использование. Этот факт вызвал сомнения у Муртазина, тем не менее, придерживающегося линии ПНС Ливии.

Примечательной чертой является тон, в котором журналист "Новой газеты" отзывается о мужчине, которого считает гражданином РФ, воевавшим против террористов в Ливии. На Западе же пресса реагирует на подобные случаи с точностью до наоборот. К примеру, американские СМИ разразились шквалом статей в защиту сотрудников ЧВК Blackwater, убитых во время вторжения в Ирак. Пресса называла иракцев "мясниками" и "варварами", а погибших бойцов ЧВК — героями.

Журналист "Новой", за неимением никаких доказательств принадлежности убитого мужчины к ЧВК "Вагнера", упомянул российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных террористами ПНС Ливии. Вместо того, чтобы требовать освобождения незаконно удерживаемых соотечественников, Муртазин иронизировал на тему "призывов к проведению военной операции для возвращения ученых" и удивлялся требованиям возбудить уголовное дело против ПНС Ливии.

Западные спецслужбы на подобные ситуации реагировали немедленными силовыми действиями. В пример можно привести спасение немецким спецназом GSG 9 заложников, захваченных сомалийскими бандитами в 1977 году, или освобождение 53 представителей дипмиссии США, захваченных в посольстве в Тегеране в 1980 году американскими спецслужбами. Подобных случаев существует масса, однако Муртазина удивляют призывы к подобным действиям для освобождения россиян.

Авторы "Новой газеты" снова показали, что их не волнует судьба соотечественников, находящихся в заточении за рубежом. Отношение к якобы погибших россиянам у них еще хуже. Вместо того, чтобы требовать освобождение похищенных ученых, в "Новой" предпочли в очередной раз попытаться найти оправдание действиям террористов ПНС Ливии, тогда, как западная пресса считает героями своих сограждан, защищающих интересы государства, и поддерживает операции по спасению похищенных людей.