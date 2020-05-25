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17:24   25 Мая 2020
Армия

За последние трое суток ЛНА сбила в Ливии 13 турецких беспилотников

За последние трое суток ЛНА сбила в Ливии 13 турецких беспилотников

Силы противовоздушной обороны Ливийской национальной армии (ЛНА) ликвидировали 13 беспилотников, принадлежавших Турции, за последние трое суток, сообщил официальный представитель войск Халифы Хафтара генерал-майор Ахмад Мисмари.

Турция потеряла 13 беспилотных летательных аппаратов в небе над Ливией, заявил Мисмари. По его словам, ЛНА делает большие успехи в противостоянии с террористами Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Кроме того, ВВС армии Халифы Хафтара работают над возвращением суверенитета над некоторыми районами государства. Он также подчеркнул, что ЛНА не собирается выводить войска, а подобная информация является недостоверной.

Вмешательство Анкары во внутренние дела Ливии продолжается. Доказательства турецкой интервенции накануне предоставил Мисмари. Он продемонстрировал видеозаписи, сделанные камерой бронемашины Kirpi, поставленной турками боевикам ПНС Ливии. Благодаря видео удалось отследить весь путь поставки техники из Турции в Триполи. Кроме того, Анкара планирует перебросить в Ливию приблизительно 3 400 сирийских наемников в помощь ПНС Ливии. В настоящий момент они проходят обучение на территории Турции.

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Автор: Яна Либерман
#турция #ливия #бпла #лна #пнс

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