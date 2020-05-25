Военная полиция РФ начала сопровождать гражданские автоколонны на трассе М-4 в Идлибе

Силы российской военный полиции начали сопровождать гражданский автотранспорт на участке трассы М-4 в Сирии в понедельник. Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон и контроля за перемещением беженцев.

Совместная работа центра и местной администрации привела к тому, что в сирийских провинциях Эль-Ракка и Эль-Хасака с понедельника организовано сопровождение автотранспорта на участке трассы М-4.

Маршрут сопровождения на участке трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Исса и Тель-Тамп составляет более 160 километров, сообщили в центре.

Известно, что сопровождение колонн гражданского автотранспорта обеспечивают сотрудники российской военной полиции. За контролем прохождения маршрута следило подразделение беспилотной авиации.