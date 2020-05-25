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18:01   25 Мая 2020
Россия

Баранец объяснил китайцам, где Россия может размещать ракеты «Кинжал»

Баранец объяснил китайцам, где Россия может размещать ракеты «Кинжал»

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец назвал провокационными и дилетантскими разговорами заявления других стран о том, что РФ располагает вооружение не в том месте. Такими словами собеседник Федерального агентства новостей прокомментировал статью китайского издания «Феникс» о размещении российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Сибири.

Авторы публикации считают, что Москва разместила комплекс «вблизи территории КНР», чтобы контролировать Арктику, Среднюю Азию и Дальний Восток. Регионы находятся в зоне досягаемости гиперзвуковой ракеты.

Китайские аналитики не исключили, что российское вооружение в Сибири поспособствует контролю ситуации в Центральной Азии. По их мнению, данное направление нельзя выпускать из виду в связи с возможным обострением ситуации после вывода американских войск из Афганистана.

Баранец объяснил китайцам, где Россия может размещать ракеты «Кинжал»

Если следовать логике китайских журналистов, тогда российская сторона должна размещать «Кинжалы» нигде, потому что «куда ни кинь — везде соседи», отметил Баранец. У РФ есть авиация и корабли, которые оснащают оружием. 

«Если заниматься военно-политической провокацией, то можно говорить, что это оружие нацелено на Китай», — добавил военный эксперт.

РФ лучше держать «Кинжалы» подальше от западных границ. В случае реальной военной угрозы гиперзвуковые ракеты попадут под огонь в первую очередь, продолжил Баранец. Однако Сибирь не Калининград, поэтому до региона сразу не достать.

«Таким образом, можно говорить, что все идеи о том, что «Кинжалы» располагаются не там — это провокационные или дилетантские разговоры», — подытожил Баранец. 

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Автор: Андрей Рыдаль
#сибирь #китай #кинжал #гиперзвуковая ракета

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