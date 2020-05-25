Баранец объяснил китайцам, где Россия может размещать ракеты «Кинжал»

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец назвал провокационными и дилетантскими разговорами заявления других стран о том, что РФ располагает вооружение не в том месте. Такими словами собеседник Федерального агентства новостей прокомментировал статью китайского издания «Феникс» о размещении российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Сибири.

Авторы публикации считают, что Москва разместила комплекс «вблизи территории КНР», чтобы контролировать Арктику, Среднюю Азию и Дальний Восток. Регионы находятся в зоне досягаемости гиперзвуковой ракеты.

Китайские аналитики не исключили, что российское вооружение в Сибири поспособствует контролю ситуации в Центральной Азии. По их мнению, данное направление нельзя выпускать из виду в связи с возможным обострением ситуации после вывода американских войск из Афганистана.

Если следовать логике китайских журналистов, тогда российская сторона должна размещать «Кинжалы» нигде, потому что «куда ни кинь — везде соседи», отметил Баранец. У РФ есть авиация и корабли, которые оснащают оружием.

«Если заниматься военно-политической провокацией, то можно говорить, что это оружие нацелено на Китай», — добавил военный эксперт.

РФ лучше держать «Кинжалы» подальше от западных границ. В случае реальной военной угрозы гиперзвуковые ракеты попадут под огонь в первую очередь, продолжил Баранец. Однако Сибирь не Калининград, поэтому до региона сразу не достать.