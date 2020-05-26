Российские оппозиционеры наняли потомка Дракулы, чтобы портить кровь властям

Российская несистемная оппозиция готовится к Единому дню голосования, который запланирован на 13 сентября 2020 года. С мая по сентябрь 2020 года проект «Школа местного самоуправления» проводит серию онлайн-семинаров, на которых активисты осваивают приемы политической борьбы. В роли наставников выступили американские политтехнологи. Их российские коллеги усомнились, что в России приживутся методы, которые хороши для американцев. Почему организаторы зря потратились на гонорары, узнала «Политика Сегодня».

Кто заказывает музыку

Соучредитель «Школы местного самоуправления» — московский мундеп Юлия Галямина. Она же — идейный вдохновитель общественной кампании «Нет!», которая выступает против поправок в Конституцию РФ. «Политика Сегодня» уже писала, как участники движения проводили онлайн-митинг с накрученными просмотрами и отключенным звуком.

Роль модератора играет российский журналист и общественный деятель Владимир Кара-Мурза. Вести онлайн-семинары ему приходится из-за рубежа, где он привык бороться за будущее России. Сейчас Кара-Мурза живет в США и имеет не только российское, но и британское гражданство.

Журналист также состоит в руководстве Европейского фонда в поддержку демократии, который финансирует Фонд имени Бориса Немцова. Помимо Кара-Мурзы туда входит олигарх Михаил Ходорковский и экс-посол США в России Майкл Макфол.

По словам организаторов «Школы местного самоуправления», они учат искать «альтернативные методы сбора, анализа и использования информации». Главная цель — открыть людям дорогу в российскую политику. Проводники — личности примечательные.

Радужные перспективы

Главные спикеры семинара — стратег Демократической партии США Бернард Уитман и социолог Мэтт МакДермотт. Оба часто мелькают на каналах CNN и Fox News, настраивая американцев против президента Дональда Трампа.

Уитман — вице-президент компании Whitman Insight Strategies. Она занимается разработкой рекламных стратегий для любых целей — от продвижения магазина IKEA, до агитации за медиамагната Майкла Блумберга. Политтехнолог поддерживал экс-главу Белого дома Барака Обаму. В 2012 году из-под его пера вышла книга «52 причины голосовать за Обаму» («52 Reasons to Vote for Obama»).

У рекламщика есть и другие достижения: трижды он становился обладателем премии имени «отца рекламы» Дэвида Огилви «за выдающиеся достижения в исследованиях». Агентство Огилви оскандалилось в 2014 году. Выпустило рекламный ролик в поддержку африканской благотворительной организации Feed a Child. После кадров, на которых чернокожий ребенок ест с рук белой женщины, сидя под столом, на экране появляется призыв «донатить» в пользу брошенных детей. На создателей обрушился шквал негодования. Пришлось извиняться.

Подобные успехи Уитмана на рекламном поприще, возможно, объясняются мистическим предзнаменованием. Газета The New York Times в 2009 году писала, что родословная политолога восходит к самому Графу Дракуле.

Голубая волна

Коллега Уитмана по рекламному цеху — социолог и исследователь Мэтт МакДермотт. В Twitter он не упускает шанса задеть или высмеять Дональда Трампа, а в совместной статье с Уитманом высказывает не совсем традиционные ожидания от политических выборов в США.

«Перед выборами (в Нижнюю палату Конгресса США 2018 года – прим. ред.) споры о том, действительно ли пришла долгожданная "голубая волна", все еще ведутся экспертами. Но нет никаких сомнений, что мы стали свидетелями чего-то еще более исторического: радужной волны», — пишет МакДермотт.

Да, оба спикера «Школы местного самоуправления» не скрывают принадлежности к секс-меньшинствам. Бернард Уитман живет в США со своим супругом, часто выкладывая совместные фотографии в социальные сети. МакДермотт является членом организации LGBTQ Victory Fund. Она продвигает на государственные должности представителей нетрадиционной ориентации.

Незнание предмета

Общественный деятель, политолог Иван Аркатов, оценив стратегию российских оппозиционеров, усомнился в том, что американский опыт им пригодится на выборах в России.

«Они [политтехнологи] далеки от настоящей российской политики, а значит рассказывают о каких-то глобальных вещах. Они подталкивают к проведению акций, которые выгодны их государству, это логично. Такая деятельность не соответствует интересам нашей страны, скорее интересам Запада. Не просто же так господин Кара-Мурза до коронавируса часто выступал в США с пламенными речами, которые были направлены против нашей страны», — отметил эксперт.

Политолог Сергей Маркелов согласился с коллегой: не зная политическую специфику современной России, американские эксперты вряд ли могут дать дельный совет юным российским кандидатам. Если только совет, который послужит на пользу США.

«Мало чему они могут научить. Сама политическая система в США сильно отличается от нашей. Там другие подходы, другие заходы в политику. Перевести это с американского на российский политический язык сложно, слишком диаметрально противоположные подходы к предмету. Так что КПД всей этой истории – один или два процента. Выхлоп от этих курсов будет очень маленький», — добавил политолог.

Помимо Галяминой и Кара-Мурзы в онлайн-семинарах участвует член партии «Яблоко» Андрей Морев, политолог Валерий Соловей, оппозиционер Роман Юнеман и депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов.