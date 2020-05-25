Путин посоветовал РЖД воздержаться от радикального сокращения инвестиций в реальный сектор

РЖД следует по минимуму допускать сокращения инвестиций в реальный сектор. Президент России Владимир Путин посоветовал главе компании Олегу Белозерову избегать рисков и анализировать возможности по вкладыванию средств.

Железные дороги были и остаются ключевым видом транспорта для России, который оказывает существенное влияние на экономику. По этой причине от инвестиций со стороны РЖД зависит климат во многих сферах. Президент России Владимир Путин отметил необходимость сохранять уровень вклада компании в экономику, однако просчитывать риски и действовать соразмерно с возможностями.

Снизить уровень инвестиций в ряд направлений возможно, однако сокращения должен избежать реальный сектор, сообщает ТАСС. Глава государства рекомендовал Белозерову анализировать обстановку и по необходимости снижать объемы вложений в других направлениях — к примеру, в сфере проектирования.