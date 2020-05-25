Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Электронные выборы в России: хакерские атаки будут, но система справится

Электронные выборы в России: хакерские атаки будут, но система справится

 Гособвинение просит назначить обвиненному в шпионаже гражданину США Уилану 18 лет колонии

Гособвинение просит назначить обвиненному в шпионаже гражданину США Уилану 18 лет колонии
Военная полиция РФ начала сопровождать гражданские автоколонны на трассе М-4 в Идлибе

Военная полиция РФ начала сопровождать гражданские автоколонны на трассе М-4 в Идлибе

 Путин посоветовал РЖД воздержаться от радикального сокращения инвестиций в реальный сектор

Путин посоветовал РЖД воздержаться от радикального сокращения инвестиций в реальный сектор
Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

 Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp

Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp
Электронные выборы в России: хакерские атаки будут, но система справится

Электронные выборы в России: хакерские атаки будут, но система справится

 Гособвинение просит назначить обвиненному в шпионаже гражданину США Уилану 18 лет колонии

Гособвинение просит назначить обвиненному в шпионаже гражданину США Уилану 18 лет колонии
Военная полиция РФ начала сопровождать гражданские автоколонны на трассе М-4 в Идлибе

Военная полиция РФ начала сопровождать гражданские автоколонны на трассе М-4 в Идлибе

 Путин посоветовал РЖД воздержаться от радикального сокращения инвестиций в реальный сектор

Путин посоветовал РЖД воздержаться от радикального сокращения инвестиций в реальный сектор
Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

 Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp

Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp
17:14   25 Мая 2020
Экономика

Путин посоветовал РЖД воздержаться от радикального сокращения инвестиций в реальный сектор

Путин посоветовал РЖД воздержаться от радикального сокращения инвестиций в реальный сектор

РЖД следует по минимуму допускать сокращения инвестиций в реальный сектор. Президент России Владимир Путин посоветовал главе компании Олегу Белозерову избегать рисков и анализировать возможности по вкладыванию средств.

Железные дороги были и остаются ключевым видом транспорта для России, который оказывает существенное влияние на экономику. По этой причине от инвестиций со стороны РЖД зависит климат во многих сферах. Президент России Владимир Путин отметил необходимость сохранять уровень вклада компании в экономику, однако просчитывать риски и действовать соразмерно с возможностями.

Снизить уровень инвестиций в ряд направлений возможно, однако сокращения должен избежать реальный сектор, сообщает ТАСС. Глава государства рекомендовал Белозерову анализировать обстановку и по необходимости снижать объемы вложений в других направлениях — к примеру, в сфере проектирования.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #путин #инвестиции #ржд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...