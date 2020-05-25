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16:55   25 Мая 2020
Политика

Лукашенко призвал не забывать о вероятности второй волне COVID-19

Лукашенко призвал не забывать о вероятности второй волне COVID-19

Люди должны "держать в уме" вероятность второй полны пандемии коронавирусной инфекции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, динамика распространения коронавируса по стране снизилась, но это не означает, что второй волны можно не ожидать, пишет РБК.

Лукашенко отметил, Белоруссия собирается подготовиться к любому развитию событий, касаемо санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

В Министерстве здравоохранения Белоруссии ранее заявили, что страна выходит на плато по заболеваемости коронавирусом.

На территории Белоруссии зафиксировано более 37 тысяч пациентов с выявленным COVID-19, из которых почти 14,5 тысяч выздоровели и 204 человека погибли.

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Автор: Ирина Большунова
#белоруссия #лукашенко #COVID-19

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