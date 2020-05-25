Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

США не позволят Украине урегулировать конфликт в Донбассе, потому что заокеанским «партнерам» невыгодно сближать Киев с европейскими странами. Об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил политолог Михаил Погребинский.

По его словам, если учитывать зависимость действующей украинской власти от американских интересов, тогда перспектив по урегулированию конфликта в Донбассе сейчас нет. Киеву необходимо преодолеть не только требования Вашингтона, которому совсем не нужно урегулирование конфликта, но и активное меньшинство, не позволяющее сделать даже небольшой шаг в сторону компромисса.

«Американский интерес заключается в том, чтобы не допустить сближения с Европой. Так они держат ситуацию под контролем», — считает Погребинский.

В среду, 20 мая, исполнился ровно год со дня инаугурации Владимира Зеленского. Пресс-конференцию по итогам года президентства команда Зеленского попыталась провести на американский манер, поэтому гостей собрали на открытой зеленой лужайке.

Журналисты спрашивали про невыполненные за год предвыборные обещания — конфликт в Донбассе не закончился, а коррупционеров не посадили. Пока шла пресс- конференция и президент Зеленский обещал отремонтировать дороги, под весом фуры символично обвалился мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища.

«Поскольку он сам лично ничего плохого не сделал, это, кстати, он сам лично говорит: ну, я же ничего плохого не делал, чего мне бояться? А то, что он не сделал ничего хорошего, так собственно говоря, ну, не сделал, пока еще не сделал», — подытожил Погребинский.