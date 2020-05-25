Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Электронные выборы в России: хакерские атаки будут, но система справится

Электронные выборы в России: хакерские атаки будут, но система справится

 Гособвинение просит назначить обвиненному в шпионаже гражданину США Уилану 18 лет колонии

Гособвинение просит назначить обвиненному в шпионаже гражданину США Уилану 18 лет колонии
Военная полиция РФ начала сопровождать гражданские автоколонны на трассе М-4 в Идлибе

Военная полиция РФ начала сопровождать гражданские автоколонны на трассе М-4 в Идлибе

 Путин посоветовал РЖД воздержаться от радикального сокращения инвестиций в реальный сектор

Путин посоветовал РЖД воздержаться от радикального сокращения инвестиций в реальный сектор
Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

 Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp

Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp
Электронные выборы в России: хакерские атаки будут, но система справится

Электронные выборы в России: хакерские атаки будут, но система справится

 Гособвинение просит назначить обвиненному в шпионаже гражданину США Уилану 18 лет колонии

Гособвинение просит назначить обвиненному в шпионаже гражданину США Уилану 18 лет колонии
Военная полиция РФ начала сопровождать гражданские автоколонны на трассе М-4 в Идлибе

Военная полиция РФ начала сопровождать гражданские автоколонны на трассе М-4 в Идлибе

 Путин посоветовал РЖД воздержаться от радикального сокращения инвестиций в реальный сектор

Путин посоветовал РЖД воздержаться от радикального сокращения инвестиций в реальный сектор
Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

 Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp

Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp
17:08   25 Мая 2020
Весь мир

Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

США не позволят Украине урегулировать конфликт в Донбассе, потому что заокеанским «партнерам» невыгодно сближать Киев с европейскими странами. Об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил политолог Михаил Погребинский.

По его словам, если учитывать зависимость действующей украинской власти от американских интересов, тогда перспектив по урегулированию конфликта в Донбассе сейчас нет. Киеву необходимо преодолеть не только требования Вашингтона, которому совсем не нужно урегулирование конфликта, но и активное меньшинство, не позволяющее сделать даже небольшой шаг в сторону компромисса.

«Американский интерес заключается в том, чтобы не допустить сближения с Европой. Так они держат ситуацию под контролем», — считает Погребинский.

Погребинский объяснил, какие интересы преследуют американцы на Украине

В среду, 20 мая, исполнился ровно год со дня инаугурации Владимира Зеленского. Пресс-конференцию по итогам года президентства команда Зеленского попыталась провести на американский манер, поэтому гостей собрали на открытой зеленой лужайке.

Журналисты спрашивали про невыполненные за год предвыборные обещания — конфликт в Донбассе не закончился, а коррупционеров не посадили. Пока шла пресс- конференция и президент Зеленский обещал отремонтировать дороги, под весом фуры символично обвалился мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища.

«Поскольку он сам лично ничего плохого не сделал, это, кстати, он сам лично говорит: ну, я же ничего плохого не делал, чего мне бояться? А то, что он не сделал ничего хорошего, так собственно говоря, ну, не сделал, пока еще не сделал», — подытожил Погребинский.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Андрей Рыдаль
#сша #европа #донбасс #украина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...