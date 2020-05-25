Министр финансов Германии попросил Россию помочь иностранным компаниям преодолеть пандемию

Германия надеется, что Россия предоставит государственную помощь иностранным компаниям, которые осуществляют деятельность на ее территории. С таким заявлением выступил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

Сотрудничество России и ФРГ стало основой деятельности Альтмайера на посту министра экономики страны. Несмотря на непростую ситуацию он надеется на развитие сотрудничества. В рамках совместной работы он предлагает российским властям оказывать государственную поддержку не только отечественным, но и иностранным компаниям. Об этом стало известно в ходе конференции "Потсдамские встречи", которая посвящена работе России, Евросоюза и Германии в условиях пандемии СOVID-19.

Компании нуждаются в дополнительной помощи и обеспечении конкурентных условий на российском рынке, отметил Альтмайер. Германия со своей стороны намерена продолжать поддержку ключевых технологий и вкладываться в диверсификацию поставок.