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16:28   25 Мая 2020
Экономика

Министр финансов Германии попросил Россию помочь иностранным компаниям преодолеть пандемию

Министр финансов Германии попросил Россию помочь иностранным компаниям преодолеть пандемию

Германия надеется, что Россия предоставит государственную помощь иностранным компаниям, которые осуществляют деятельность на ее территории. С таким заявлением выступил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

Сотрудничество России и ФРГ стало основой деятельности Альтмайера на посту министра экономики страны. Несмотря на непростую ситуацию он надеется на развитие сотрудничества. В рамках совместной работы он предлагает российским властям оказывать государственную поддержку не только отечественным, но и иностранным компаниям. Об этом стало известно в ходе конференции "Потсдамские встречи", которая посвящена работе России, Евросоюза и Германии в условиях пандемии СOVID-19.

Компании нуждаются в дополнительной помощи и обеспечении конкурентных условий на российском рынке, отметил Альтмайер. Германия со своей стороны намерена продолжать поддержку ключевых технологий и вкладываться в диверсификацию поставок.

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Автор: Яна Либерман
#россия #германия #бизнес #коронавирус

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