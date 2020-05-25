Сайт праймериз "Единой России" подвергся хакерской атаке

Сайт предварительного голосования "Единой России" за кандидатов на сентябрьские выборы подвергся DDoS-атаке. Работа сервиса будет восстановлена в ближайшее время, сообщил замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов в Telegram-канале партии.

Предварительное партийное онлайн-голосование стартовало 25 мая и продлится до 31 мая.

Перминов рассказал, что проблемы с сайтом начались примерно в семь утра. Техподдержка обнаружила, что кто-то попытался загрузить голоса с несуществующих идентификаторов выборщиков с помощью DDoS-атаки. Запросы удалось остановить, однако за время поступления "фейковых" голосов скопилась очередь из настоящих избирателей. Сейчас она разгружается, и работа сайта скоро будет восстановлена.