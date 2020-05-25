Правительство РФ не поддержало снижение возраста выплаты надбавки к пенсии

Инициатива партии ЛДПР о снижении возраста начисления пенсионных надбавок не была поддержана в Правительстве РФ. Проект закона приведет к дополнительным расходам бюджета и к появлению ряда проблем в социальной сфере.

Законопроект депутатов Государственной думы от фракции ЛДПР предполагает снижение возраста выплаты надбавок до 75 лет. Сегодня дополнительные средства в размере 100% от изначального размера пенсии начисляются пенсионерам старше 80 лет — деньги необходимы для обеспечения ухода за пожилыми людьми. Правительство РФ отмечает, в заложенном в ПФР бюджете подобную инициативу эффективно реализовать не получится.

Кроме того, снижение возраста вызовет реакцию в социально сфере, сообщает РИА Новости. Необходимо будет произвести схожие изменения в других областях. К примеру, потребуется изменить механизм компенсационных выплат для лиц, которые ухаживают за нетрудоспособными гражданами.