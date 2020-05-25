Мишустин призвал россиян провести отпуск в пределах РФ

Безопасным отпуском в 2020 году может считаться только отдых на территории России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он призвал россиян не выезжать в этом году за границу на отдых, так угроза распространения коронавирусной инфекции остается, пишет Федеральное агентство новостей.

По его словам, с 1 июня многие российские санатории возобновят свою работу, а со временем курортная сфера запустится в полной мере.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что с начала июня кубанские санатории начнут принимать туристов по санаторным путевкам.

Мишустин накануне подписал распоряжение о внесении платежа во Всемирную организацию здравоохранения в размере 9 миллионов долларов. Большая часть из них пойдет на борьбу с пандемией COVID-19.