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15:45   25 Мая 2020
Экономика

Стабилизация рынка углеводородов стала темой переговоров Путина и премьер-министра Ирака

Стабилизация рынка углеводородов стала темой переговоров Путина и премьер-министра Ирака

Российский лидер Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Ирака Мустафой Каземи по вопросам ситуации на рынке углеводородов, сообщили в Кремле.

Стороны обсудили в ходе беседы необходимые меры по стабилизации глобального рынка энергоносителей, говорится в сообщении. Также Путин и Каземи сошлись во мнении о положительной оценке соглашений стран ОПЕК+, обратив внимание на особую важность продолжения взаимодействия в этой области. Отмечается, что договоренности, достигнутые при участии Москвы и Багдада, должны поспособствовать дальнейшему разрешению возникшего кризиса на мировом нефтяном рынке.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #ирак #нефть

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