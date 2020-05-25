Стабилизация рынка углеводородов стала темой переговоров Путина и премьер-министра Ирака

Российский лидер Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Ирака Мустафой Каземи по вопросам ситуации на рынке углеводородов, сообщили в Кремле.

Стороны обсудили в ходе беседы необходимые меры по стабилизации глобального рынка энергоносителей, говорится в сообщении. Также Путин и Каземи сошлись во мнении о положительной оценке соглашений стран ОПЕК+, обратив внимание на особую важность продолжения взаимодействия в этой области. Отмечается, что договоренности, достигнутые при участии Москвы и Багдада, должны поспособствовать дальнейшему разрешению возникшего кризиса на мировом нефтяном рынке.