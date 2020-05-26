Украинская пропаганда просочилась через российскую бюрократию

Украинские сайты с антироссийской агитацией Роскомнадзор блокирует еще с 2014 года. Несмотря усердие регулятора, в поисковиках и новостных агрегаторах пользователи из РФ по-прежнему продолжают замечать украинские ресурсы, агрессивно и предвзято освещающие «российский вопрос».

Например, в первой тройке Google и Яндекса по запросу «новости Украины» появляется сайт журналиста Дмитрия Гордона, пестрящий паническими заголовками — «В России от COVID-19 умерло рекордное количество пациентов», или пропагандистскими — «Россия входит в «черную дыру».<…> Украине нужно это использовать». Куда канула журналистская репутация владельца ресурса пользователи гадали в комментариях под роликами с Натальей Поклонской и Игорем Стрелковым (Гиркиным).

Недавно Гордон под видом интервью «допросил» экс-прокурора Крыма и экс-министра ДНР, а позже объявил, что передал все сказанное ими в Гаагу для «будущего трибунала». Парадоксально, но ресурс ангажированного журналиста, продвигающего антироссийскую повестку, до сих пор открыт для россиян.

Не исчезает из поисковиков и «Укринформ», повествующий об «оккупированном Крыме» — этот сайт можно найти в первой десятке результатов Google. Тут же и известное информационное агентство «УНИАН», где колумнист Василий Рыбников цинично шутит о том, как россиян будут «лечить от коронавируса водкой».

Но любопытнее всего «благотворительность», которой занимается это СМИ, по-прежнему функционирующее на территории РФ. Жителей и ополченцев Донбасса новостной сайт называет «российскими наемниками» и призывает их уничтожать.

«Политика Сегодня» спросила у депутата ГД Александра Хинштейна, почему глашатаи украинской пропаганды до сих пор вещают для российской сети. Как объяснил парламентарий, само по себе нахождение домена за пределами РФ, в том числе на территории Украины, не является основанием для блокировки ресурса в России.

Роскомнадзор блокирует за прямое нарушение закона, после запросов уполномоченных ведомств. Например, ресурс одного из министерств Украины был заблокирован в России из-за фейка о «сокрытии больных COVID-19» в Крыму и на Донбассе.

«Закон на эти вопросы отвечает четко и ясно: любая блокировка происходит в установленном порядке. Если на этом сайте размещается информация, запрещенная к обороту на территории РФ, или есть соответствующее обращение прокуратуры, тогда РКН блокирует эту страницу. А если там распространяются сведения, которые напрямую запрещены — призывы к экстремизму, например, — то сайт вносится в перечень запрещенных. Но каждое из таких решений должно быть принято, конечно же, индивидуально», — рассказал Хинштейн.

Над блокировкой незаконного контента работает, например, Министерство юстиции. Корреспондент «Политики Сегодня» выяснил, что ведомство не занимается украинскими сайтами.

«Это не наша компетенция. Понимаете, мы только список организаций экстремистских составляем», — ответили в ведомстве.

За блокировки отвечает Роскомнадзор. Но регулятор мог недоглядеть обилие антироссийских ресурсов в поисковой выдаче, потому что не отслеживает подобный контент самостоятельно, отмечает IT-специалист и глава «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.

«РКН сам не занимается поиском того, что блокировать. У него есть несколько источников запросов, в том числе Минюст, решение судов, Роспотребнадзор, МВД и так далее, по разным типам запросов. Условно говоря, порнографию блокирует одно ведомство, продажу наркотиков — другое. РКН является регулятором и сам законы или списки плохих ресурсов не составляет», — разъяснил специалист в интервью «Политике Сегодня».

Но блокировать украинскую пропаганду довольно трудоемко. Заблокировали несколько ресурсов — а в поисковиках уже появляются другие, копируя «агитки» у первых.

Дело в качестве СМИ на Украине, считает Ашманов. Украинская медиасфера устроена не так, как в России: информагентства бесконечнно копируют новости друг у друга даже без ссылок на источник, и зазорным это не считается. Эксперт вспоминает свою работу над новостным агрегатором Novoteka.ru и отмечает, что еще до 2014 года, когда информационное пространство Украины было не так враждебно к России, качество киевских медиа оставляло желать лучшего.

«Бессмысленное копирование друг друга, отсутствие проверки фактов, гигантское количество конспирологии и так далее. Это фактически приводило к тому, что украинские СМИ загаживали русскоязычное информационное пространство, поскольку они на русском языке, по большей части. Слова «президент», «премьер», «прокурор» — ровно такие же, и они мешали поиску новостей русскоязычными пользователями. Приходилось очень сильно «пессимизировать», понижать рейтинг украинских СМИ за то, что это медийная помойка», — рассказывает Ашманов.

С тех пор качество украинских медиа только ухудшилось: в них добавился идеологический компонент и это стало «токсичной помойкой». Ответственность за появление этих сайтов в свободном доступе для россиян не на государстве, уверен эксперт. По мнению Ашманова, этим должны заниматься корпорации: понижать рейтинг украинских СМИ, если они не заблокированы.

ак известно, Россия изобрела вакцину от ковида уже на второй день, оставалось только придумать, что в нее класть, а это уже дело техники, и пока ученые ломали голову над количеством необходимой для этого водки, русские врачи со свойственным им героизмом принялись испытывать лекарство на себе и достигли невиданных результатов. Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/vasiliy-rybnikov-pochemu-konchayut-s-soboy-russkie-vrachi-boryushchiesya-s-koronavirusom-novosti-ukraina-11010029.html

ак известно, Россия изобрела вакцину от ковида уже на второй день, оставалось только придумать, что в нее класть, а это уже дело техники, и пока ученые ломали голову над количеством необходимой для этого водки, русские врачи со свойственным им героизмом принялись испытывать лекарство на себе и достигли невиданных результатов. Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/vasiliy-rybnikov-pochemu-konchayut-s-soboy-russkie-vrachi-boryushchiesya-s-koronavirusom-novosti-ukraina-11010029.html

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