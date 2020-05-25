Семиноженко рассказал о полной потере Украиной суверенитета

Украина стремительно теряет национальный научный потенциал, поэтому лишается собственного суверенитета. Об этом в эфире телеканала КРТ заявил член президиума НАН Украины академик Владимир Семиноженко. По его словам, необходимо кардинального изменить отношение власти к научной сфере.

Наука — суверенообразующее понятие. Если Украина может, обладая технологией, произвести лекарственный препарат, тогда это безопасность с точки зрения лечения украинцев в случае запрета поступления в страну лекарств, объяснил академик. Если Украина не производит военную технику или есть эмбарго на поставку вооружения, тогда страна не может защититься.

Аналогичная ситуация с ядерными технологиями. Если у Украины нет технологий в области энергетики и в создании тепловых станций, тогда страна не может обеспечить собственный энергетический суверенитет. Возникает зависимость. Хотя у Киева есть не только научные школы, но и все предпосылки для построения высокотехнологичной и высокоинтеллектуальной страны.

«А такая страна без суверенитета полного, таких стран нет, но если иметь в виду технологический, энергетический, суверенитет в отношении биобезопасности – это уже просто контуры страны, контуры государства теряются», — считает Семиноженко.

В сложных условиях настоящего — пандемии коронавируса во всем мире — страны используют достижения науки и усиливают поддержку научной сферы. Однако Украина, наоборот, планирует сократить и так мизерные расходы на науку, продолжил академик. В ответ на такие инициативы украинского правительства, академические учреждения и члены НАН обратились к кабмину с требованием сохранить действующий уровень финансового обеспечения науки.