Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Электронные выборы в России: хакерские атаки будут, но система справится

Электронные выборы в России: хакерские атаки будут, но система справится

 Гособвинение просит назначить обвиненному в шпионаже гражданину США Уилану 18 лет колонии

Гособвинение просит назначить обвиненному в шпионаже гражданину США Уилану 18 лет колонии
Стабилизация рынка углеводородов стала темой переговоров Путина и премьер-министра Ирака

Стабилизация рынка углеводородов стала темой переговоров Путина и премьер-министра Ирака

 Найденные Антиповым «обгоревшие соты» разбивают версию Запада о крушении MH17

Найденные Антиповым «обгоревшие соты» разбивают версию Запада о крушении MH17
Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp

Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp

 Трамп сыграл в гольф в разгар пандемии и разозлил Байдена

Трамп сыграл в гольф в разгар пандемии и разозлил Байдена
Электронные выборы в России: хакерские атаки будут, но система справится

Электронные выборы в России: хакерские атаки будут, но система справится

 Гособвинение просит назначить обвиненному в шпионаже гражданину США Уилану 18 лет колонии

Гособвинение просит назначить обвиненному в шпионаже гражданину США Уилану 18 лет колонии
Стабилизация рынка углеводородов стала темой переговоров Путина и премьер-министра Ирака

Стабилизация рынка углеводородов стала темой переговоров Путина и премьер-министра Ирака

 Найденные Антиповым «обгоревшие соты» разбивают версию Запада о крушении MH17

Найденные Антиповым «обгоревшие соты» разбивают версию Запада о крушении MH17
Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp

Новый закон США угрожает безопасности пользователей WhatsApp

 Трамп сыграл в гольф в разгар пандемии и разозлил Байдена

Трамп сыграл в гольф в разгар пандемии и разозлил Байдена
15:13   25 Мая 2020
Политика

Украинская прокуратура сфабриковала дело против Натальи Поклонской

Украинская прокуратура сфабриковала дело против Натальи Поклонской

Украинские правоохранительные органы решили начать расследование по сфабрикованному делу против депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

Украинская прокуратура считает, что Поклонская может иметь отношение к созданию преступной организации. В этом же на Украине подозревают и главу Крыма Сергея Аксенова. В Киеве считают, что экс-прокурор Крыма и группа лиц якобы создали преступную организацию для "совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Автономной Республики Крым, а также участвовали в них".

Помимо этого, украинские правоохранители подозревают Поклонскую в якобы незаконном лишении свободы людей и нарушении обычаев войны, пишет "Lenta.ru".

Ранее Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, который сообщил, что полученный материал был создан по заданию спецслужб.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#украина #крым #поклонская

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...