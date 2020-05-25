Украинская прокуратура сфабриковала дело против Натальи Поклонской

Украинские правоохранительные органы решили начать расследование по сфабрикованному делу против депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

Украинская прокуратура считает, что Поклонская может иметь отношение к созданию преступной организации. В этом же на Украине подозревают и главу Крыма Сергея Аксенова. В Киеве считают, что экс-прокурор Крыма и группа лиц якобы создали преступную организацию для "совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Автономной Республики Крым, а также участвовали в них".

Помимо этого, украинские правоохранители подозревают Поклонскую в якобы незаконном лишении свободы людей и нарушении обычаев войны, пишет "Lenta.ru".

Ранее Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, который сообщил, что полученный материал был создан по заданию спецслужб.