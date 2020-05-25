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15:06   25 Мая 2020
Общество

Гособвинение просит назначить обвиненному в шпионаже гражданину США Уилану 18 лет колонии

Гособвинение просит назначить обвиненному в шпионаже гражданину США Уилану 18 лет колонии

Прокурор просит назначить гражданину США Полу Уилану наказание в виде 18 лет колонии строгого режима. Американец был задержан в Москве в 2018 году, ему предъявлено обвинение в шпионаже. Дело рассматривает Московский городской суд.

Гражданин США Пол Уилан неоднократно прилетал в Россию с 2007 года. В конце 2018 года он был задержан сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. По словам защиты подсудимого, причиной ареста стал переданный Уилану от третьего лица флеш-накопитель с некими данными. В прошлом иностранец, обладающий паспортами США и Великобритании, являлся военнослужащим морской пехоты.

Суд над Уиланом проходит в закрытом режиме в связи с обстоятельствами дела. По данным РИА Новости, гособвинение просит назначить ему наказание в 18 лет колонии строгого режима. По российским законам, шпионская деятельность карается лишением свободы сроком от 10 до 20 лет.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #следствие #шпионаж #уилан

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