Гособвинение просит назначить обвиненному в шпионаже гражданину США Уилану 18 лет колонии

Прокурор просит назначить гражданину США Полу Уилану наказание в виде 18 лет колонии строгого режима. Американец был задержан в Москве в 2018 году, ему предъявлено обвинение в шпионаже. Дело рассматривает Московский городской суд.

Гражданин США Пол Уилан неоднократно прилетал в Россию с 2007 года. В конце 2018 года он был задержан сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. По словам защиты подсудимого, причиной ареста стал переданный Уилану от третьего лица флеш-накопитель с некими данными. В прошлом иностранец, обладающий паспортами США и Великобритании, являлся военнослужащим морской пехоты.

Суд над Уиланом проходит в закрытом режиме в связи с обстоятельствами дела. По данным РИА Новости, гособвинение просит назначить ему наказание в 18 лет колонии строгого режима. По российским законам, шпионская деятельность карается лишением свободы сроком от 10 до 20 лет.