Россия направит ВОЗ до 9 миллионов долларов

Взнос РФ в фонд Всемирной организации здравоохранения будет равняться сумме до 9 миллионов долларов. Распоряжение о внесении такого количества средств подписал сегодня глава Кабмина РФ Михаил Мишустин.

Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сумму до 9 миллионов долларов в качестве добровольного целевого взноса. Такое распоряжение подписано сегодня премьер-министром федерального правительства Михаилом Мишустиным.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Средства, согласно ему, выделяются из федерального бюджета в 2020-2022 гг.

Цель поддержки — содействие странам в плане повышение качества лекарств. для снижения смертности населения, в частности — матерей и детей.