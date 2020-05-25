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14:29   25 Мая 2020
Общество

Россия направит ВОЗ до 9 миллионов долларов

Россия направит ВОЗ до 9 миллионов долларов

Взнос РФ в фонд Всемирной организации здравоохранения будет равняться сумме до 9 миллионов долларов. Распоряжение о внесении такого количества средств подписал сегодня глава Кабмина РФ Михаил Мишустин.

Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сумму до 9 миллионов долларов в качестве добровольного целевого взноса. Такое распоряжение подписано сегодня премьер-министром федерального правительства Михаилом Мишустиным.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Средства, согласно ему, выделяются из федерального бюджета в 2020-2022 гг.

Цель поддержки — содействие странам в плане повышение качества лекарств. для снижения смертности населения, в частности — матерей и детей.

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Автор: Илья Романович
#россия #взнос #воз #мишустин

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